Elisa Isoardi | quarantena da single con la zia 87enne In attesa della Prova del Cuoco

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 aprile 2020) Costretta a casa dopo la sospensione temporanea de Ladelha deciso di rimanere accanto a sua zia e trascorrere con lei la. Non ha però dimenticato il suo impegno quotidiano su Instagram, per restare in contatto con i fan, e sta già pensando al suo ritorno in tv. La conduttrice si è raccontata in radio, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, rivelando come sta passando queste settimane di auto-isolamento: “La miava bene, sono molto ligia. Esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola a Roma”.non ha dunque lasciato la capitale, ma ha preferito fare compagnia alla sua amata zia in un momento così difficile. Che cosa fa però tutto il giorno in casa, dal momento che – come accaduto a tantissime altre ...