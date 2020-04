Ecco ‘Immuni’ | l’app non obbligatoria per il tracciamento di contagi 

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il governo, con un’ordinanza firmata dal Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, ha dato il via libera a Immuni, l’app per ildei contagi in Italia. Nella tarda serata di giovedì è stato siglato l’accordo – con concessione della licenza gratuita – con Bending Spoons Spa che ha creato questa applicazione che sarà scaricabile sugli smartphone. Nessun italiano sarà obbligato ad averla, ma questo strumento potrebbe essere utile per fornire una geografia dei contagi più chiara in vista della fase-2. LEGGI ANCHE > Come ha fatto la regione Lombardia a inviare un SMS a tutti i cittadini per invitarli a usare l’app che documenta il contagio Secondo le prime indiscrezioni, i primi test saranno effettuati grazie ai dipendenti dello stabilimento Ferrari di Maranello (con il comparto ...