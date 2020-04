Dead by Daylight GRATIS su Android e iOS (Di venerdì 17 aprile 2020) Behaviour Interactive annuncia ufficialmente la disponibilità gratuita su iOS e Android di Dead by Daylight Mobile, compatibile con i principali dispositivi di entrambe le piattaforme. Dead by Daylight GRATIS da oggi su Mobile Dead by Daylight è un horror multiplayer asimmetrico 4 contro 1, in cui un giocatore veste i panni di un Killer e deve dare la caccia ad altri 4 giocatori. Tra i Killer troviamo personaggi di spicco del mondo Horror come Michael Myers, Amanda Young, Ghost Face e sopravvissuti noti quali David Tapp, Bill Overbeck e molti altri ancora. Tra le saghe incluse nel titolo vi sono Saw, Scream, Venerdì 13 e molte altre. I giocatori dovranno co-operare per sopravvivere al Killer. Caratteristiche principali Sopravvivere insieme… oppure no – I Sopravvissuti possono cooperare con gli altri oppure giocare da soli. Le tue ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 17 aprile 2020) Behaviour Interactive annuncia ufficialmente la disponibilità gratuita su iOS edibyMobile, compatibile con i principali dispositivi di entrambe le piattaforme.byda oggi su Mobilebyè un horror multiplayer asimmetrico 4 contro 1, in cui un giocatore veste i panni di un Killer e deve dare la caccia ad altri 4 giocatori. Tra i Killer troviamo personaggi di spicco del mondo Horror come Michael Myers, Amanda Young, Ghost Face e sopravvissuti noti quali David Tapp, Bill Overbeck e molti altri ancora. Tra le saghe incluse nel titolo vi sono Saw, Scream, Venerdì 13 e molte altre. I giocatori dovranno co-operare per sopravvivere al Killer. Caratteristiche principali Sopravvivere insieme… oppure no – I Sopravvissuti possono cooperare con gli altri oppure giocare da soli. Le tue ...

fui_stalkeado : @seesawzy bruna, é dead by daylight? - fi_montenegro : dead by daylight no ios finalmente! ?? tudo pra essa quarentena - hlfalivebandito : saiu o novo dead by daylight mobile gente - nicxlyna : dead by daylight mobile é esse o tweet. - ThiagoCiopek : E finalmente saiu Dead by Daylight Mobile. -

