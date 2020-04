David di Donatello 2020 in onda l’8 maggio | Carlo Conti è ancora il conduttore

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) La cerimonia di consegna dei premi cinematografici, già slittata, è stata confermata per venerdì 8, in prima serata su Rai1. A condurre la manifestazione, che dovrà fare iinevitabilmente con le norme di distanziamento sociale, sarà per la quinta volta, confermatosi dunque volto televisivo deinua a leggere