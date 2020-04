Coronavirus | i trapianti all’ospedale Niguarda non si fermano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nel mezzo dell’emergenzae in giorni di ospedali intasati, all’ospedaleCa’ Granda di Milano non si. Ilnon ferma le operazioni all’ospedaledi Milano. Infatti è da poco stato terminato con successo un trapianto ad un uomo di 51 anni, trasferito da un altro ospedale in gravissime condizioni … L'articolo: iall’ospedalenon siproviene da www.meteoweek.com.

Nel mezzo dell’emergenza Coronavirus e in giorni di ospedali intasati, all’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano non si fermano i trapianti. Coronavirus- i trapianti all’ospedale Niguarda non si ...Milano, 17 apr. (askanews) – Il Coronavirus non ferma la macchina dei trapianti che al Policlinico di Milano “continua invece la sua indispensabile corsa senza soste”. Secondo quanto riferisce una ...