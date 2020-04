Vigilanza Rai e la querelle sull’intervento di Conte, presidente Foa nel mirino di PD e 5 Stelle (Di giovedì 16 aprile 2020) Continuano a trascinarsi anche a sei giorni di distanza le polemiche sulla diretta a reti unificate del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora scende in campo anche la Vigilanza Rai, che ha convocato il consiglio per stamattina chiedendo anche la presenza del presidente della Rai Marcello Foa. La polemica è nata poiché il presidente della Vigilanza Alberto Barachini, eletto in quota a Forza Italia, ha invitato i telegiornali della Rai a dare uno spazio equo anche a Matteo Salvini e Giorgia Meloni nelle edizioni dell’11 aprile a seguito dell’intervento di Conte. La reazione di condanna è stata unanime da tutte le forze di maggioranza, in primis PD e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un immediata convocazione del consiglio di Vigilanza perché a loro avviso gli interventi di replica di Salvini e Meloni rappresentavano una grave lesione alla ... Leggi su giornalettismo Vigilanza Rai - scontro sulla diretta tv di Conte. Foa e Barachini nel mirino

**Rai : Fdi - ‘chiesta audizione Casalino in Vigilanza’**

Avviso di sfratto per Foa. E in Vigilanza si apre il processo a Barachini. I giallorossi contro i due presidenti : “Interferenze politiche sulla Rai” (Di giovedì 16 aprile 2020) Continuano a trascinarsi anche a sei giorni di distanza le polemiche sulla diretta a reti unificate deldel Consiglio Giuseppe. Ora scende in campo anche laRai, che ha convocato il consiglio per stamattina chiedendo anche la presenza deldella Rai Marcello Foa. La polemica è nata poiché ildellaAlberto Barachini, eletto in quota a Forza Italia, ha invitato i telegiornali della Rai a dare uno spazio equo anche a Matteo Salvini e Giorgia Meloni nelle edizioni dell’11 aprile a seguito dell’intervento di. La reazione di condanna è stata unanime da tutte le forze di maggioranza, in primis PD e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un immediata convocazione del consiglio diperché a loro avviso gli interventi di replica di Salvini e Meloni rappresentavano una grave lesione alla ...

fattoquotidiano : LA RAI GENUFLESSA Il presidente della Vigilanza chiede (e ottiene) dal servizio pubblico un “riequilibrio” per i le… - Agenzia_Italia : Il centrodestra chiede di convocare la Vigilanza Rai dopo le parole di Conte - LegaSalvini : DISCORSO DI CONTE IN TV, #SALVINI TELEFONA A MATTARELLA: «FATTO GRAVISSIMO» - bnotizie : **Rai: Fdi, `chiesta audizione Casalino in Vigilanza`** | Metro News - StampaFin : Valeria Fedeli, capogruppo PD in Vigilanza Rai: un canale Rai sul digitale per aiutare i ragazzi nella didattica Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigilanza Rai Vigilanza Rai, Di Nicola (M5S): a ufficio di presidenza solo per cortesia istituzionale. Discutere operato di Primaonline VOLONTARI IN AZIONE ANCHE A PASQUETTA. DISTRIBUITI PASTI CALDI E DOLCI A 300 FAMIGLIE DI SCIACCA

Dolci sono stati recapitati anche agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale, ai carabinieri, alla polizia e alla finanza quale segno di vicinanza e gratitudine per il lavoro che continuano a ...

Coronavirus, Icardi: “Trasferimento di pazienti positivi da ospedali a rsa? Mai successo”

PIEMONTE - "Escludo nel modo più assoluto che siano avvenuti trasferimenti di pazienti positivi al coronavirus da ospedali a rsa, non è mai successo". Lo ...

Dolci sono stati recapitati anche agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale, ai carabinieri, alla polizia e alla finanza quale segno di vicinanza e gratitudine per il lavoro che continuano a ...PIEMONTE - "Escludo nel modo più assoluto che siano avvenuti trasferimenti di pazienti positivi al coronavirus da ospedali a rsa, non è mai successo". Lo ...