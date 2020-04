Victoria Cabello: "Ho già vissuto una quarantena. Per la sindrome di Lyme non riuscivo quasi a parlare e camminare" (Di giovedì 16 aprile 2020) “La quarantena l’ho vissuta per un lungo periodo, stavolta però la sto trascorrendo stando bene fisicamente. E per me è già un traguardo”. Per Victoria Cabello, l’isolamento forzato dovuto al coronavirus non è la sola causa ad averla costretta in casa per un lungo periodo. La prima volta risale a qualche anno fa, mentre lottava contro una rara malattia, alla quale nessuno riusciva a dare un nome. Nella video intervista “Mezz’ora con il Corriere”, la conduttrice ricorda quei giorni. “L’isolamento mi fa tornare alla mente il periodo in cui mi sono ammalata gravemente e mi sono dovuta chiudere in casa, ad un certo punto ero impossibilitata persino a camminare”, ha raccontato, “Avevo problemi sia a livello motorio che a livello cognitivo”.Victoria Cabello era ... Leggi su huffingtonpost Victoria Cabello la conduttrice racconta : “Paralizzata e muta per una zecca”

