UEFA | fissato la data per decidere sulle coppe europee | tra una settimana la riunione

Ultime Notizie dalla rete : UEFA fissato

Tutto Napoli

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Gli ultimi sviluppi relativi ai campionati nazionali, alla Champions e all'Europa League saranno valutati in due appuntamenti europei convocati dalla Uefa per settimana ...La DFL (Deutsche Fußball Liga) ha infatti fissato per il 24 aprile la data per conoscere finalmente il proprio destino ... È chiaro che la stagione andrà ad estendersi lungo tutto l’arco dell’estate, ...