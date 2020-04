Totti chiama Insigne dopo l’addio a Raiola | “Ti serve un manager?”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Hai visto,non è più con” dice Fabio Cannavaro. E Francesco, risponde: “Sì, l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!”. E giù una risata. L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ riporta uno scambio di battute, su Instagram, tra l’ex capitano della Roma e Cannavaro.e Cannavaro, tra l’altro, scherzano anche su una possibile partnership tra loro: “Sto studiando, un po’ di materiale interessante l’ho trovato: vedrai che qualche giovane ninteressante lo tiro fuori. Tu quando vieni a lavorare con me? Potresti essere il nostro primo allenatore”, la provocazione di Francesco. “In effetti non ho un procuratore”, la risposta di Fabio. Si divertono. Giocano. E poi ...

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre dando spazio anche al Napoli in prima pagina, con Francesco Totti che chiama Lorenzo Insigne in una chiacchierata ...Una lunga chiacchierata su Instagram, come tra due amici che non si vedono da tempo. I due amici, però, sono Fabio Cannavaro e Francesco Totti, ex bandiere del calcio italiano ed ex campioni del Mondo ...