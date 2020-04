The Playlist of My Life: Joan Thiele (Di giovedì 16 aprile 2020) È passato quasi un anno da quando Joan Thiele ha fatto uscire il suo primo brano in italiano, Le Vacanze. Ascoltandolo ci avevamo ritrovato tutta lei ma anche una nuova dimensione, più intima eppure più riconoscibile, come se svelandoci se stessa avesse svelato anche una parte di noi. https://www.youtube.com/watch?v=fsN_0znEaD4 Leggi su vanityfair The Playlist of My Life : FADI

Ultime Notizie dalla rete : The Playlist The Playlist of My Life: Joan Thiele Vanity Fair.it ANNA: la sua “Bando” entrata in oltre 280 playlist del mondo

Anna con la sua BANDO va alla conquista del mondo. Il brano, dopo essere un successo nel nostro paese da più di due mesi ai vertici delle classifiche, è presente ormai da qualche giorno anche nelle ...

Top 10 della settimana, Mr Rain e Astra addolciscono questo periodo con due bellissime canzoni!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart! Anche questa ...

