Siamo ancora nella fase 1 dell'emergenza, dice Giovanni Rezza (Di giovedì 16 aprile 2020) La fase 1 dell'emergenza coronavirus non è superata secondo Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss. "E' evidente che dobbiamo prepararci alla riapertura, dobbiamo studiarne bene tempi e modi ma c'è troppa pressione, si parla troppo di 'fase 2': ancora ieri ci sono stati più di 500 morti e i casi totali sono ancora tanti. Siamo ancora nella fase 1, non bisogna dimenticarlo", ha detto Rezza ad "Agorà" su Raitre. "Ospedali e Rsa sono luoghi in cui l'epidemia si è amplificata", ha sottolineato Rezza , secondo cui "la mancanza di dispositivi di protezione individuale, la scarsa preparazione nel controllo delle infezioni, l'invecchiamento della popolazione sanitaria - ha ricordato Rezza - sono condizioni che si sono accumulate negli anni sul territorio. Ci sono stati troppi focali ... Leggi su agi Coronavirus - Rezza : “Siamo ancora nella fase 1. La politica deve decidere qual è il rischio accettabile”

