Raimondo Vianello | durante la prima notte di nozze leggeva la Gazzetta

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sono passati 10 anni dalla morte del mitico. Quante volte lui e sua moglie Sandra Mondaini ci hanno intrattenuto tramite la sit-com più longeva della TV italiana, Casa? Ogni sera, Sandra eentravano cordialmente nelle nostre case strappandoci qualche risata dinanzi alle loro continue scaramucce.fu in vita un artista rinomato, in possesso di un sense of humor tipicamente british. Mai urlato e mai volgare. Quandomorì il 15 aprile di 10 anni fa, tutto l’Italia pianse un grande attore, unico nel suo genere. Con la dipartita dell’attore romano, scompariva un’icona televisiva che fece ridere più di una generazione.: l’ultimo di una generazione scomparsaNel corso della sua carriera,lavorò al fianco di grandi nomi del cinema italiano ...