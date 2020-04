Quando la malattia esclude o sostituisce l’assegno ordinario FIS

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) L'indennità diè più favorevole rispetto all'assegnodel Fondo di integrazione salariale. L'Inps nelle proprie circolari stabilisce che in caso di sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore, lainsorta prima del periodo di integrazione salariale dà diritto all'assegnoFIS, tranne il caso in cui non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene. In caso di riduzione dell'orario di lavoro con domanda di assegnoFIS, l'Inps eroga l'indennità dise insorta prima o durante l'integrazione salariale. E spetta anche l'integrazione alladel datore di lavoro secondo CCNL.