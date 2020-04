Lautaro Martinez | tutto sulla clausola | Inter irremovibile | il Barcellona non vuole

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tra il 1° e il 15 luglio scatterà lasul contratto diper l'eventuale cessione all'estero: 111 milioni di euro da pagare in una unica soluzione. Una condizionequale l'non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Per il, alle prese con le difficoltà economiche post coronavirus, potrebbe diventare un problema. Anche per le recenti spaccaturene al club.