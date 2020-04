Idea Serie A | ripartire a fine maggio con la Coppa Italia

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il calciono vede la luce in fondo al tunnel di quest’emergenza e si prepara per un possibile ritorno in campo. Come proposto dalla Commissione dei medici della FIGC, si prospetta una ripresa dei campionati professionistici in maniera scaglionata, con laA in prima fila. Dal Consiglio di Lega arriva però la proposta, che … L'articoloA:con laè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.