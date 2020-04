Fase 2 in Europa: ripartono tutti prima di noi (Di giovedì 16 aprile 2020) Fase 2. Mentre in Italia è in corso il dibattito sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, nel resto d’Europa dalle parole si è già passati ai fatti, o si progetta di farlo: dalla riaperture di scuole e negozi, alla ripresa di attività all’aperto e sportive, ecco dove il lockdown è finito o è stato allentato, in primis Austria e Repubblica Ceca. Mentre in Italia si è aperto negli ultimi giorni il dibattito sulla famosa Fase 2, quella che vedrà la fine del lockdown e la riapertura delle attività lavorative, e che dovrebbe cominciare presumibilmente il 4 maggio, almeno stando a quanto contenuto nell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, nel resto d’Europa dalle parole si è già passati ai fatti. Molti sono infatti i paesi che, dopo aver superato il picco dei contagi da ... Leggi su limemagazine.eu Coronavirus - le regole dell’Europa per la fase 2

