F1, GP Francia 2020 prossimo al rinvio o alla cancellazione? (Di giovedì 16 aprile 2020) Non è certo un segreto e si attende solo l’annuncio ufficiale. Ci si riferisce al GP di Francia di F1, previsto secondo il calendario iridato il 28 giugno e verosimilmente rinviato a data da destinarsi. Come è accaduto per il Tour de France, anche il weekend di Le Castellet è destinato al posticipo per quanto è stato dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato l’allungamento del lockdown e l’adozione di misure restrittive relativamente all’organizzazione di eventi sportivi per la pandemia globale. Si è in attesa dunque di sapere cosa gli organizzatori transalpini faranno e la possibilità di correre a porte chiuse (ad esempio) sembra complicata. La discussione, più che altro, sembra riguardare altre due soluzioni: il rinvio o la cancellazione. E’ chiaro che queste due opzioni saranno ... Leggi su oasport Coronavirus : Le Maire - ‘verso pil Francia -8% in 2020 - non è dato definitivo’

Coronavirus : Le Maire - ‘pil Francia molto sotto -1% in 2020 - crisi paragonabile al ’29’

Coronavirus - partenza MotoGP 2020 più lontana : notizie cattive da Le Mans - GP di Francia a rischio (Di giovedì 16 aprile 2020) Non è certo un segreto e si attende solo l’annuncio ufficiale. Ci si riferisce al GP didi F1, previsto secondo il calendario iridato il 28 giugno e verosimilmente rinviato a data da destinarsi. Come è accaduto per il Tour de France, anche il weekend di Le Castellet è destinato al posticipo per quanto è stato dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato l’allungamento del lockdown e l’adozione di misure restrittive relativamente all’organizzazione di eventi sportivi per la pandemia globale. Si è in attesa dunque di sapere cosa gli organizzatori transalpini faranno e la possibilità di correre a porte chiuse (ad esempio) sembra complicata. La discussione, più che altro, sembra riguardare altre due soluzioni: ilo la. E’ chiaro che queste due opzioni saranno ...

Linkiesta : «La Russia sta finanziando il fronte nazionale in Francia, Jobbik in Ungheria, la Lega Nord e il Movimento Cinque S… - Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - #Francia - Lockdown violento, medici e infermieri costretti alla scorta #ANSA… - vaticannews_it : #15aprile #NotreDame Un anno dopo l’incendio, i vescovi: persiste senso di unità #Francia #COVID19… - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: In Francia nell’ultimo mese il numero di detenuti è diminuito di 9.923 unità, mentre il nostro Paese, dall’inizio della cris… - ti_secchi : RT @Linkiesta: «La Russia sta finanziando il Fronte Nazionale in Francia, Jobbik in Ungheria, la Lega Nord e il Movimento Cinque Stelle in… -