Elisabetta Canalis oggi | leggings tiratissimi e ciabatte improbabili | la citazione sugli

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) A tutto c’è un limite, anche se si tratta di: la velina adpiù amata dagli italiani e nel mondo sembra essere scivolata proprio sulle. Sempre super fashion o comunque affascinante anche nelle mise più ‘sciatte’, la showgirl sarda ha davvero esagerato nel lasciarsi andare alla comodità. Quarantena sì, ma con stile chiedono i followers che pur perdonano qualsiasi cosa. Gli oltre 2 milioni e mezzo di utenti attivi sul profilo social dellanon hanno potuto fare a meno di far cascare l’occhio sulle, fisico da paura…di più! Saranno pure griffate ma sono davvero inguardabili e i followers non fanno niente per nasconderlo. Seppur in forma smagliante,non riesce a distrarre dal quel dettaglio così ...