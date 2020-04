Controlli a Casal di Principe | 3 negozi chiusi e 53 denunciati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi(Ce) – Treperchè all’interno non veniva rispettata la regola della distanza tra i clienti, 53 persone denunciate, 19 sanzionate e 28 obbligate alla quarantena. E’ il bilancio deieffettuati dalle forze dell’ordine adi. La polizia municipale ha denunciato 10 persone delle 53 totali, di cui 9 per inosservanza dei provvedimenti del governo e una per altri reati. Sono state controllate complessivamente 190 persone e 57 attività commerciali. Inoltre, 44 sono state segnalate in quanto provenienti dal Nord Italia. “Tutte queste azioni repressive sono relative al mancato rispetto delle norme precauzionali tese a ridurre il contagio – ha dichiarato il sindaco Renato Natale. L’attività di controllo è stata intensa, nonostante il numero esiguo ...