Cobolli Gigli: “Del Piero? Forse non era simpatico ad Agnelli. Nedved inadatto” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato ai microfoni di Road 2 Sport. Tra i temi affrontati anche l’assenza di Del Piero dal quadro dirigenziale bianconero e il ruolo di Pavel Nedved. Su Del Piero, storica bandiera della Juve dimenticata dal club: “Mi domando anch’io il perché non sia in società. Forse non stava simpatico ad Andrea Agnelli”. Su Nedved: “Quando seppi che Agnelli sarebbe diventato presidente rimasi contento, quella famiglia è sinonimo di vittorie. Poi il presidente ha avallato la scelta di Nedved che, secondo me, non era adatto. Spero che un giorno Buffon diventi vicedirettore”. L'articolo Cobolli Gigli: “Del Piero? Forse non era simpatico ad Agnelli. Nedved inadatto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista Cobolli Gigli : «Juve in B? Moratti stappò lo champagne. Perchè Del Piero non è in società?»

