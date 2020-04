Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz ancora in bilico: il Real Madrid lo punta (Di giovedì 16 aprile 2020) Quello di Fabian Ruiz rimane uno dei nomi più interessanti per il centrocampo del Real Madrid. La pista che porta al giocatore del Napoli non si starebbe raffreddando, anzi. Secondo AS l’idea del Real sarebbe quella di provarci già la prossima estate, mettendo sul piatto una cifra importante. Aurelio De Laurentiis non vuole calare il prezzo a causa dell’emergenza del Coronavirus, quindi ci sarà da contrattare. Sarà fondamentale, dunque, la volontà del calciatore stesso, che gradisce indubbiamente l’interesse degli spagnoli. Nel suo contratto non è presente nessuna clausola di risoluzione e nel trattare il prolungamento a fine stagione acconsentirà ad inserirne una pari ad una cifra che il Real Madrid potrebbe sborsare. Su di lui, comunque, c’è anche il Barcellona, ma il Real Madrid resta in vantaggio. Cedere ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli : l’Inter offre 6 milioni per 2 anni a Dries Mertens

Koch al Napoli?/ Calciomercato - contatti con l'intermediario : Koulibaly ai saluti?

Calciomercato Napoli - contatti per Koch : la situazione (Di giovedì 16 aprile 2020) Quello dirimane uno dei nomi più interessanti per il centrocampo del. La pista che porta al giocatore delnon si starebbe raffreddando, anzi. Secondo AS l’idea delsarebbe quella di provarci già la prossima estate, mettendo sul piatto una cifra importante. Aurelio De Laurentiis non vuole calare il prezzo a causa dell’emergenza del Coronavirus, quindi ci sarà da contrattare. Sarà fondamentale, dunque, la volontà del calciatore stesso, che gradisce indubbiamente l’interesse degli spagnoli. Nel suo contratto non è presente nessuna clausola di risoluzione e nel trattare il prolungamento a fine stagione acconsentirà ad inserirne una pari ad una cifra che ilpotrebbe sborsare. Su di lui, comunque, c’è anche il Barcellona, ma ilresta in vantaggio. Cedere ...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV - #Napoli, contatti fitti con l’entourage del difensore Unai #Nunez ???? ? La posizione dell’#Athleti… - CalcioMercatoNA : Calciomercato Napoli: l’Inter offre 6 milioni per 2 anni a Dries Mertens - NCN_it : AS – FABIAN, IL REAL INSISTE: SÌ AL RINNOVO CON CLAUSOLA SOLO SE LA CIFRA SARÀ ALLA PORTATA DEI BLANCOS #Fabian… - SeEarn : AS – FABIAN, IL REAL INSISTE: SÌ AL RINNOVO CON CLAUSOLA SOLO SE LA CIFRA SARÀ ALLA PORTATA DEI BLANCOS #Fabian… - passione_inter : Sportmediaset - L'Inter fa sul serio per Mertens: superata l'offerta del Napoli. Doppio asso nella manica -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, non solo Boga: Giuntoli segue altri quattro calciatori per l’attacco. I dettagli CalcioNapoli1926.it Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz ancora in bilico: il Real Madrid lo punta

Quello di Fabian Ruiz rimane uno dei nomi più interessanti per il centrocampo del Real Madrid. La pista che porta al giocatore del Napoli non si starebbe raffreddando, anzi. Secondo AS l’idea del Real ...

Serie A, precedenza alla Coppa Italia? I possibili scenari

Spunta una nuova opzione per la ripartenza del calcio nel nostro paese, dopo l’emergenza Coronavirus ... Si ripartirebbe, secondo questa opzione, con Juventus-Milan e Napoli-Inter, le due gare di ...

Quello di Fabian Ruiz rimane uno dei nomi più interessanti per il centrocampo del Real Madrid. La pista che porta al giocatore del Napoli non si starebbe raffreddando, anzi. Secondo AS l’idea del Real ...Spunta una nuova opzione per la ripartenza del calcio nel nostro paese, dopo l’emergenza Coronavirus ... Si ripartirebbe, secondo questa opzione, con Juventus-Milan e Napoli-Inter, le due gare di ...