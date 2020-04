Batman of the Future: Clint Eastwood ha quasi interpretato Bruce Wayne in un film mai realizzato (Di giovedì 16 aprile 2020) Clint Eastwood ha quasi interpretato un anziano Bruce Wayne in un adattamento live action della serie animata Batman of the Future mai realizzato. Clint Eastwood ha rischiato di interpretare Bruce Wayne in un film live action ispirato alla serie animata Batman of the Future che non mai stato realizzato. I fan della serie animata Batman of the Future hanno auspicato a lungo di vedere un adattamento cinematografico che avrebbe dovuto vedere Eastwood nei panni di Bruce Wayne. A svelare i dettagli del progetto, mai andato in poto è stato Paul Dini, ospite del podcast di Kevin Smith. Dini ha svelato che, insieme al co-creatore di Batman of the Future Alan Burnett, era stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura dell'adattamento live action. Boaz Yakin ... Leggi su movieplayer The Batman | il regista approfitta della quarantena per cambiare il film

The Batman - Ana de Armas è una sensuale Poison Ivy in una fanart

The Batman - Matt Reeves : "Non sto riscrivendo il film - ma sto ripensando il tono" (Di giovedì 16 aprile 2020)haun anzianoin un adattamento live action della serie animataof themai realizzato.ha rischiato di interpretarein unlive action ispirato alla serie animataof theche non mai stato realizzato. I fan della serie animataof thehanno auspicato a lungo di vedere un adattamento cinematografico che avrebbe dovuto vederenei panni di. A svelare i dettagli del progetto, mai andato in poto è stato Paul Dini, ospite del podcast di Kevin Smith. Dini ha svelato che, insieme al co-creatore diof theAlan Burnett, era stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura dell'adattamento live action. Boaz Yakin ...

MangaForevernet : ? Kevin Conroy legge Batman: The Adventures Continue ? ? - cinefilosit : The Batman: Ana de Armas è Poison Ivy in una fanart #ILoveCInefilos - THE_BATMAN_501 : RT @CANDYKPR: BlackedRaw - ?RebeccaVolpetti - 3cinematographe : #MattReeves sulla morte di un membro della troupe di #TheBatman - LongTakeIt : #MattReeves su #TheBatman: 'La pausa forzata non mi farà riscrivere il film' -

Ultime Notizie dalla rete : Batman the Kevin Conroy legge Batman: The Adventures Continue MangaForever.net Batman of the Future: Clint Eastwood ha quasi interpretato Bruce Wayne in un film mai realizzato

I fan della serie animata Batman of the Future hanno auspicato a lungo di vedere un adattamento cinematografico che avrebbe dovuto vedere Eastwood nei panni di Bruce Wayne. A svelare i dettagli del ...

Rocksteady avrebbe proposto un gioco di Superman, ma sarebbe stato scartato

Interactive Entertainment. La proposta sarebbe stata formulata subito dopo la chiusura dello sviluppo di Batman: Arkham Knight, ma l’editore avrebbe deciso di scartarla. Sigfield ha mostrato un ...

I fan della serie animata Batman of the Future hanno auspicato a lungo di vedere un adattamento cinematografico che avrebbe dovuto vedere Eastwood nei panni di Bruce Wayne. A svelare i dettagli del ...Interactive Entertainment. La proposta sarebbe stata formulata subito dopo la chiusura dello sviluppo di Batman: Arkham Knight, ma l’editore avrebbe deciso di scartarla. Sigfield ha mostrato un ...