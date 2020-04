Antonella Clerici commossa e felice: “Mi ricorda tanto il mio Oliver” (Di giovedì 16 aprile 2020) Antonella Clerici sul suo profilo Instagram ha postato una foto per mostrare ai suoi follower il nuovo ingresso in famiglia, è davvero dolcissimo. Antonella Clerici (fonte da gettyimages)La conduttrice ha postato sul suo profilo una foto che ritrae un cucciolo di labrador color bianco. Un vero e proprio batuffolo che ha intenerito i cuori sia della sua famiglia sia dei suoi follower. Un nuovo arrivo che ha dato grande gioia alla famiglia della Clerici, soprattutto alla figlia Maelle in questo periodo così particolare. Il cagnolino si chiama Ugo e sembra essersi già impossessato del cuore di Antonella che con un velo di malinconia ricorda il suo vecchio cane Oliver. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Antonella Clerici PRESENTA IL NUOVO ARRIVATO:”BENVENUTO AL MONDO” Antonella Clerici svela: “In famiglia c’è un nuovo ... Leggi su chenews Antonella Clerici svela il nuovo ingresso in famiglia : scelto il nome

Antonella Clerici - la foto di tanti anni fa emoziona tutti : “Sempre bella!”

Vittorio Garrone a sorpresa in diretta con Antonella Clerici dopo avere lavorato nell’orto (Foto) (Di giovedì 16 aprile 2020)sul suo profilo Instagram ha postato una foto per mostrare ai suoi follower il nuovo ingresso in famiglia, è davvero dolcissimo.(fonte da gettyimages)La conduttrice ha postato sul suo profilo una foto che ritrae un cucciolo di labrador color bianco. Un vero e proprio batuffolo che ha intenerito i cuori sia della sua famiglia sia dei suoi follower. Un nuovo arrivo che ha dato grande gioia alla famiglia della, soprattutto alla figlia Maelle in questo periodo così particolare. Il cagnolino si chiama Ugo e sembra essersi già impossessato del cuore diche con un velo di malinconiail suo vecchio cane Oliver. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –PRESENTA IL NUOVO ARRIVATO:”BENVENUTO AL MONDO”svela: “In famiglia c’è un nuovo ...

Marek28165 : @Laura48673787 Io al posto della Von Der Leyen metterei Antonella Clerici o Barbara d'Urso. Sono più brave e più si… - fa_buio : Io in lacrime per Antonella Clerici e i suoi post sul cane Oliver - maria_micola : RT @CookCorriere: La torta pasqualina di @antoclerici da provare - CookCorriere : La torta pasqualina di @antoclerici da provare - zazoomblog : Antonella Clerici svela il nuovo ingresso in famiglia: scelto il nome - #Antonella #Clerici #svela #nuovo -