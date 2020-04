Agropoli | ancora un positivo | salgono a 22 i casi totali

Leggi su anteprima24

(Sa) – Adun nuovo caso. Si tratta di una paziente oncologica, che per motivi di salute era costretta a spostarsi in ospedale a Napoli, per le cure del caso. Si pensa abbia contratto proprio lì il virus. È stata la stessa struttura ospedaliera a sottoporre a tampone la paziente, e purtroppo l'esito è stato. Già ricostruita la catena dei contatti: i tre soggetti coinvolti sono già in quarantena. Con questo nuovo casodunque a 22 i positivi nel comune guidato da Adamo Coppola, che dall'inizio dell'epidemia ha purtroppo dovuto fare i conti anche con tre lutti legati al coronavirus. Il comune diresta in attesa dell'esito su 4 tamponi.