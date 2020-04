92enne isolata in casa con la badante Il nipote è malato | interviene la Polizia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Allertati da una mail di una parente milanese, la Questura di Bergamo è intervenuta per aiutare anziana eche erano insenza più denaro.

L'Eco di Bergamo

Allertati da una mail di una parente milanese, la Questura di Bergamo è intervenuta per aiutare anziana e badante che erano in casa senza più denaro. Tra la moltissime di mail che giungono in Questura ...