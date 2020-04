Voglio donare plasma La corsa dei guariti per aiutare la banca Avis

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Maria Sorbi Nel Mantovano trenta chiamate al giorno. La sperimentazione si conclude a fine mese Il «cantiere» per costruire lacon ildei pazientisi muove a grandi passi. Dall'ospedale di Mantova, dove è in corso una delle sperimentazioni chiave, arrivano notizie rincuoranti. E sembra che il liquido iperimmune estratto dal sangue abbia avuto effetti più alti delle aspettative anche su pazienti anziani in condizioni grsime. Tanto che è bastata la somministrazione di una dose (650 ml) per veder migliorare il quadro clinico. Anche l'è già al lavoro. «Stiamo ricevendo molte chiamate, una trentina al giorno - spiega Elisa Turrini, presidente provinciale dell'associazione dei donatori di Mantova - Sono i pazientiche, pur non essendo iscritti all', ci chiamano per avere informazioni e ...