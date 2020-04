Vito Crimi al Pd: "Sul Mes state mettendo in discussione anche Conte" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Vito Crimi, capo politico reggente dei 5 Stelle, chiude totalmente la porta all’ipotesi di un ricorso al Mes. Lo fa sulle colonne del Fatto Quotidiano all’indomani delle aperture di alcune forze politiche, tra cui il Pd, che spinge per dire di sì alla versione “senza condizionalità” del Fondo Salva-Stati. Una posizione che vede concordi la Confindustria, Italia Viva, parti di Leu, e Forza Italia. “L’Italia non farà mai ricorso al Mes, noi Cinque stelle non potremo mai accettarlo” afferma Crimi, che si dice stupito dalle parole del Pd, che “mettono in discussione la linea del Governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessità di altri strumenti contro la crisi”. Secondo il capo politico facente funzioni del M5s, dopo il passo indietro di Di Maio, “il Mes senza ... Leggi su huffingtonpost ?Conte minaccia di non firmare l’accordo da 540 miliardi se l’Europa non ascolterà Vito Crimi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Vito Crimi smentisce la richiesta di attivazione del fondo salva Stati

