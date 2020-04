Un’infermiera del Trivulzio | “Non volevano farci usare le mascherine | abbiamo minacciato

marzialex75 : (poi definitive) chiusure degli ingressi ai parenti. Le strutture non hanno protezioni a sufficienza per gli operat… - occhio_notizie : L'odissea di un'infermiera del Salernitano - MicheleDeFranc2 : Una cara amica infermiera che lavora in una casa di riposo del trevigiano mi raccontava ancora un mese fa di come f… - nastyfacee : Comunque raga oggi sono andata a fare degli esami del sangue + altre cose in ospedale e praticamente mi è capitata… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Molti dei nostri pazienti stanno morendo. Ogni giorno registriamo almeno un decesso, ma di solito sono due o tre. Due o… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’infermiera del Coronavirus, ultime notizie. Nelle Marche un ospedale da campo cinese. Bertolaso ricoverato Il Sole 24 ORE