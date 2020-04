The Mandalorian 2: Ming-Na Wen ritornerà nel cast della serie? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ming-Na Wen potrebbe tornare in The Mandalorian 2, il secondo capitolo della storia ideata da Jon Favreau nell'universo di Star Wars. The Mandalorian 2 potrebbe contare anche sul ritorno di Ming-Na Wen, già apparsa nella prima stagione della serie prodotta per Disney+. L'indiscrezione, condivisa da That Hashtag Show, non è stata ancora confermata dalla produzione e bisognerà quindi attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato nelle notizie apparse online. Ming-Na Wen ha interpretato nei primi episodi di The Mandalorian Fennec Shand e non è chiaro se l'attrice potrebbe apparire nelle prossime puntate con la stessa parte. Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete sugli eventi raccontati nella prima stagione! Nel quinto episodio dello show ambientato nell'universo di Star ... Leggi su movieplayer Star Wars : The Clone Wars - il ritorno di Darth Maul lega la serie a The Mandalorian 2

The Mandalorian : il Western del nuovo millennio?

vikingaepop : Raga che figo The Mandalorian ha un regista diverso per ogni episodio - GianlucaOdinson : Rosario Dawson frena su The Mandalorian: 'Se accadrà sarà merito dei fan' - allonsystark : Un paio di anni fa ho visto il primo film di Star Wars e non mi è piaciuto per niente, tanto da spegnere ogni mia v… - zackssoul : Ho appena guardato S01E01 di The Mandalorian! #mandalorian #tvtime - vikingaepop : Ho iniziato The Mandalorian e già Baby Yoda mi fa impazzire

Ming-Na Wen potrebbe tornare in The Mandalorian 2, il secondo capitolo della storia ideata da Jon Favreau nell'universo di Star Wars. The Mandalorian 2 potrebbe contare anche sul ritorno di Ming-Na ...

Rosario Dawson frena su The Mandalorian: 'Se accadrà sarà merito dei fan'

La notizia dell'arrivo di Rosario Dawson in The Mandalorian nel ruolo di Ahsoka Tano è stata, cinematograficamente parlando, una delle bombe di mercato delle ultime settimane. I fan hanno accolto con ...

