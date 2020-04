Switch introvabile a causa del Coronavirus? Un giocatore decide di costruirsi da solo la console (Di mercoledì 15 aprile 2020) In questo periodo di blocchi forzati a causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19), tantissimi giocatori si sono messi a caccia di una macchina da gioco e, a quanto pare, Nintendo Switch è la "preda" più ambita.Tuttavia, il dilagare del virus ha complicato la situazione per quanto riguarda la disponibilità dell'ibrida. La console, infatti, risulta praticamente introvabile. La stessa Nintendo ha ammesso che in Giappone, ad esempio, la distribuzione di Switch è stata momentaneamente sospesa, poiché la grande N non sarebbe 'in grado di tenere il passo con la crescente domanda'.Con i pochi Switch a disposizione che fare? Forse qualcuno una soluzione l'ha trovata.Leggi altro... Leggi su eurogamer Switch è introvabile in Giappone e i rivenditori organizzano lotterie per permettere l'acquisto delle console rimaste

A causa del Coronavirus è sempre più difficile reperire nei negozi fisici (quei pochi aperti) e online oggetti di vario tipo e tra questi sembra esserci anche Nintendo Switch, la cui produzione è ...

