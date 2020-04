Scafati | altri due casi | totale 41 contagi Il Covid arriva nella comunità magrebina

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ai nuovi 6 del giorno di Pasquetta, ieriha visto aggiungersi all’elenco deiatidue nomi.cittadina al confine nord della provincia di Salerno, sta succedendo quello che anche il Governatore De Luca ha presentato come un fenomeno allarmante: ilo nei nuclei familiari. I due nuovi, che porta a 41 ilcittà di, si registrano entrambi in due famiglie già attenzionate per la presenza di persone giàate. Il sindaco Cristoforo Salvati ha scritto al dipartimento di prevenzione dell’Asl per sollecitare maggiori controlli, afferenti alla sfera sanitaria, nell’ambito dei nuclei familiari dei soggettiati, dal momento che quasi tutti i nuovidi positività avutonostra città, compresi quelli di oggi, si ...

blogaccioBlog : @fanpage al Sindaco di Scafati,va tutto il nostro plauso e - agro24tw : Preoccupazione a Scafati per altri 5 contagiati: c’è anche un marocchino - pricut : CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): ALTRI 300 MILIONI SUL PIANO CAMPANIA' DE LUCA RECUPERI SU AFFITTI, TRUSMO E INVISIBILI… - VerdiStudio : @Daniela73445832 @OGiannino @RFeragalli Spero che in questa fase faccia da marionetta a altri molto più scafati a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati altri

È così diventato un “frontaliere” del basket come altri coach comaschi. «Ma non lo ritengo un ripiego allenare in Ticino. Voglio dire, passare dalla serie D italiana alla A svizzera è un salto ...Approfondiremo tutto questo con altri sei nuovi ospiti “a distanza ... Non si sa come e quando, ma ai nastri di partenza dell’A2 ci sarà anche la Givova Scafati Basket di patron Nello Longobardi, che ...