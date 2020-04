Pechino Express | Max Giusti ritorna in Rai | condurrà un programma

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020), Maxin Rai: confermata la nuova edizione di Boss in incognito L’ultima edizione di-Le stagioni dell’Oriente, è stata vinta da Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni ma la coppia de I Gladiatori è sicuramente quella che più di tutte si è fatta valere. Per Max, inoltre, questa esperienza potrebbe segnare anche il suo ritorno in Rai e adesso è arrivata anche la conferma sulle indiscrezioni delle scorse settimane: sarà alla conduzione di Boss in incognito su Rai 2, per adesso previsto in autunno. Su questo il conduttore a Il Messaggero ha dichiarato: “Alla Rai mi hanno detto: iniziamo da qui. Mi hanno fatto capire chesarebbe stato solo il primo passo. Volevano che mostrassi al pubblico la persona non il professionista. Ormai si va avanti un pezzo alla ...