(Di mercoledì 15 aprile 2020) In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donneha intrattenuto i fan con il giochino delle domande. Nel farlo, però, è andato un po’ oltre al punto da arrivare a dare della poco di buono ad una ragazza. Nel caso specifico, il compagno di Claudia Dionigi ha chiesto ai follower di mettersi un po’ a nudo svelando qualche segreto sulla loro vita. Ebbene, le cose che sono emerse sono davvero moltissime.contro una fan Tra i vari botta e risposta trae i suoi fan, ad indignare maggiormente la popolazione di Instagram ci ha pensato il commento fatto nei confronti di una ragazza. La persona in questione gli ha confidato di essere stata corteggiata da tutti gli amici dei suoi ex ci hanno provato con lei. Dinanzi tali parole, senza troppi peli sulla lingua, il Cobra ha risposto che, forse, il motivo risiede nel ...

KontroKulturaa : Lorenzo Riccardi umilia una fan: 'Sei un po' zocc...' Sul web scoppia la bufera (FOTO) - - ___not_today : Bloccate i social a Lorenzo Riccardi per favore - MaPtiVa : Lorenzo Ricciardi Riccardi o come cazzo si chiama MALE DELLA SOCIETÀ - zazoomblog : News Uomini e Donne Lorenzo Riccardi insulta una ragazza: è polemica - #Uomini #Donne #Lorenzo #Riccardi - saturnail : ma Lorenzo Riccardi ancora esiste -

L'ex tronista e ora opinionista del dating show di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, sempre molto attivo sui social, ha scatenato numerose polemiche per come ha risposto ad uno dei tanti utenti che ...E uno sicuramente dei più attivi in questo periodo è Lorenzo Riccardi, il quale però ha fatto una clamorosa gaffe che l’ha fatto finire nell’occhio del ciclone in queste ultime ore. Il motivo?