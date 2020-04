Giorgio Armani: ”Non si può pensare solo al profitto. La moda deve tornare a essere umana” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, la lettera di Giorgio Armani Il mondo della moda si è fermato come tutti gli altri settori produttivi a causa del lockdown nazionale per il Coronavirus. Per la fase due sono molte le sfaccettature che andranno ripensate, dalle sfilate ai grandi eventi. A dire la sua, con una lettera pubblicata dal giornale di fashion WWD, è stato uno dei più grandi nomi delle passerelle: Giorgio Armani. Lo stilista ha puntato il dito contro l’intero sistema: “Per anni, nelle conferenze stampa dopo i miei show, ho sollevato dubbi sul sistema corrente, sulla sovrapproduzione e sul mancato allineamento, a mio parere criminale, tra clima e stagionalità commerciale: sono stato spesso ignorato, se non giudicato un moralista. L’emergenza in cui ci troviamo dimostra che l’unica via percorribile sia un attento e ragionato rallentamento. (…) ... Leggi su tpi Giorgio Armani attacca la moda/ "É immorale! Troppi sprechi - soldi spesi inutilmente"

Giorgio Armani - la lettera al mondo della monda : “Io non voglio più lavorare così - è immorale. È tempo di togliere il superfluo e ridefinire i tempi”

