Coronavirus, controlli Nas su Rsa e altre strutture: il 17% irregolari (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dall'inizio dell’emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI), su oltre 600 Rsa, centri di riabilitazione e lungodegenza e case di riposo controllati dai carabinieri del Nas, il 17% presentava irregolarità. Queste inadempienze sono relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività per il Covid-19 o alla formazione di operatori e la dotazione di dispositivi protettivi. Nelle 104 strutture non in regola, 61 persone sono state denunciate e 157 sanzionante. A causa delle gravi carenze sono state sospese o chiuse 15 attività ricettive, mentre i pazienti sono stati trasferiti in altri centri (LE FOTO SIMBOLO - LE TAPPE - LE GRAFICHE). Le strutture irregolari Tra gli interventi più significativi, quelli nelle strutture di Taranto, Campobasso, Perugia, Reggio Calabria, Napoli, Roma, Cosenza, Udine e Torino. ... Leggi su tg24.sky Controlli anti Coronavirus della Finanza : 338 multe nei giorni pasquali (VIDEO)

Controlli coronavirus - gruppi Telegram per evitare i posti di blocco : così gli italiani a Pasqua hanno aggirato i divieti

Coronavirus controlli | gruppi Telegram per evitare i posti di blocco (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dall'inizio dell’emergenza(LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI), su oltre 600 Rsa, centri di riabilitazione e lungodegenza e case di riposo controllati dai carabinieri del Nas, il 17% presentavatà. Queste inadempienze sono relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività per il Covid-19 o alla formazione di operatori e la dotazione di dispositivi protettivi. Nelle 104non in regola, 61 persone sono state denunciate e 157 sanzionante. A causa delle gravi carenze sono state sospese o chiuse 15 attività ricettive, mentre i pazienti sono stati trasferiti in altri centri (LE FOTO SIMBOLO - LE TAPPE - LE GRAFICHE). LeTra gli interventi più significativi, quelli nelledi Taranto, Campobasso, Perugia, Reggio Calabria, Napoli, Roma, Cosenza, Udine e Torino. ...

virginiaraggi : #coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni regis… - virginiaraggi : #coronavirus Durante fine settimana di Pasqua, potenziati controlli Polizia Locale: oltre 30mila verifiche, più di… - you_trend : ?? #Coronavirus, i dati del Viminale sui servizi di controllo: nei week-end ci sono meno controlli ma aumentano sanz… - Daniele_Manca : Controlli del Viminale: ispettori in aziende, negozi e supermercati per controllare la distanza di un metro… - takethedate : @Federprivacy @UniPadova @SpgiMasterPISIA @antonio_ciccia @ManliodAgostino @Nicola_Bernardi grazie per la segnalazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli a tappeto in collina e nei parchi. Ma i torinesi rispettano i divieti di Pasquetta La Stampa Coronavirus, al via piattaforma dedicata ai farmacisti per consultare le ricette

Dopodiché, se sono stati superati tutti i controlli di sicurezza, il farmacista è abilitato al sistema e ha la possibilità di interrogare la banca dati regionale, inserendo semplicemente il Codice ...

Coronavirus, 308 contagi nell'area Nord di Napoli: in tanti hanno pranzato insieme, assurdo!

Secondo il report dei contagi nel territorio dell’Asl Napoli Nord, nei 33 Comuni che vanno dalla zona flegreo-giuglianese all’area dell’hinterland industriale tra Afragola, Casoria e Frattamaggiore ci ...

Dopodiché, se sono stati superati tutti i controlli di sicurezza, il farmacista è abilitato al sistema e ha la possibilità di interrogare la banca dati regionale, inserendo semplicemente il Codice ...Secondo il report dei contagi nel territorio dell’Asl Napoli Nord, nei 33 Comuni che vanno dalla zona flegreo-giuglianese all’area dell’hinterland industriale tra Afragola, Casoria e Frattamaggiore ci ...