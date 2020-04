Capone: il film con Tom Hardy verrà distribuito direttamente in streaming? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Capone, il film con Tom Hardy nel ruolo del famoso criminale, potrebbe essere distribuito direttamente in formato digitale sulle piattaforme di streaming. Capone, il film con protagonista Tom Hardy, sembra destinato a essere distribuito direttamente in formato digitale: il progetto è stato acquistato per il territorio americano da Vertical Entertainment, realtà da tempo attiva sul circuito di video on demand. Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2016 e dovrebbe debuttare nei prossimi mesi. Il film, inizialmente intitolato Fonzo, racconterà la vita di Al Capone, ed è stato scritto e diretto da Josh Trank. Il protagonista è Tom Hardy, mentre Jack Lowden sarà l'agente dell'FBI Crawford. Nel cast ci saranno anche Matt Dillon, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 aprile 2020), ilcon Tomnel ruolo del famoso criminale, potrebbe esserein formato digitale sulle piattaforme di, ilcon protagonista Tom, sembra destinato a esserein formato digitale: il progetto è stato acquistato per il territorio americano da Vertical Entertainment, realtà da tempo attiva sul circuito di video on demand. Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2016 e dovrebbe debuttare nei prossimi mesi. Il, inizialmente intitolato Fonzo, racconterà la vita di Al, ed è stato scritto e diretto da Josh Trank. Il protagonista è Tom, mentre Jack Lowden sarà l'agente dell'FBI Crawford. Nel cast ci saranno anche Matt Dillon, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Capone: il film con Tom Hardy verrà distribuito direttamente in streaming? - GianlucaOdinson : Fonzo, il film con Tom Hardy, cambia titolo in Capone: uscirà in streaming? - AxiFerr : @edistintivo @fattoquotidiano Nel film 'Gli intoccabili' chi proferiva la frase 'sei solo chiacchiere e distintivo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Capone film Capone: il film con Tom Hardy verrà distribuito direttamente in streaming? Movieplayer.it Capone: il film con Tom Hardy verrà distribuito direttamente in streaming?

Capone, il film con Tom Hardy nel ruolo del famoso criminale, potrebbe essere distribuito direttamente in formato digitale sulle piattaforme di streaming. Capone, il film con protagonista Tom Hardy, ...

Fonzo, il film con Tom Hardy, cambia titolo in Capone: uscirà in streaming?

Annunciato nel 2016 ed entrato in produzione solo all'inizio del 2018, il biopic su Al Capone interpretato da Tom Hardy ha concluso la produzione ormai poco meno di due anni fa, e adesso sembrerebbe ...

Capone, il film con Tom Hardy nel ruolo del famoso criminale, potrebbe essere distribuito direttamente in formato digitale sulle piattaforme di streaming. Capone, il film con protagonista Tom Hardy, ...Annunciato nel 2016 ed entrato in produzione solo all'inizio del 2018, il biopic su Al Capone interpretato da Tom Hardy ha concluso la produzione ormai poco meno di due anni fa, e adesso sembrerebbe ...