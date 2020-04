Amazon chiuderà le sue attività in Francia fino alla prossima settimana, dice Reuters (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’agenzia di stampa Reuters scrive che Amazon chiuderà i suoi magazzini in Francia almeno fino all’inizio della prossima settimana per prendere le misure di sicurezza adeguate per proteggere i lavoratori dei suoi magazzini e stabilimenti dal rischio di contagio da Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’agenzia di stampascrive chechiuderà i suoi magazzini inalmenoall’inizio dellaper prendere le misure di sicurezza adeguate per proteggere i lavoratori dei suoi magazzini e stabilimenti dal rischio di contagio da

