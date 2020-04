Aiuti dall’Europa Margini di manovra

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Conte guarda alla teleconferenza del Consiglio europeo del 23 aprile come ad un appuntamento determinante non solo per l’Italia e la sua battaglia contro il coronavirus e le sue conseguenze, ma anche per il suo stesso governo. Per certi versi è stato lo stesso Conte a creare una situazione dalla quale per lui sarà difficile districarsi: continuare a ripetere «o eurobond o niente» e «l’Italia è pronta ad andare avanti da sola», e che in ogni caso «mai chiederemo l’intervento del Mes» lo ha posto in una condizione di trattativa piuttosto difficile perché priva di vie d’uscita.