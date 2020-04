Aggressione a Brumotti in stazione Centrale a Milano

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Durante un servizio dell’inviato di striscia la notiziasullo spaccio dei pusher diin zonaè stato necessario l’intervento degli agenti di polizia. Lo staff di striscia ha ripreso degli spacciatori uscire da un negozio con dei sacchetti bianchi dall’aspetto sospetto. Successivamente l’inviato ha cominciato a girare con la sua bici per il piazzale della, ma il suo operato non è stato preso molto bene dai presunti spacciatori che hanno cominciato ad inveire e insultare il malcapitato. Addirittura ad un certo punto cercano di colpirlo con grosse pietre lanciate verso di Lui. A quel punto la situazione, che stava prendendo una brutta piega, è stata presa in carico dalla Polizia che è intervenuta fermando i presenti e portandone via uno in manette. Un episodio del genere era già successo ...