Sgarbi contro Ursula von der Leyen: "È una totale depensante" (Di martedì 14 aprile 2020) Alberto Giorgi Il critico d’arte, ospite a Quarta Repubblica di Nicola Porro, all’attacco della presidente della Commissione europea che ha invitato tutti a non prenotare le vacanze estive "Consiglio a tutti di aspettare a prenotare le vacanze estive. Infatti, per i mesi di luglio e agosto, attualmente, nessuno può fare previsioni affidabili su quello che sarà E se si potranno fare le ferie…". Ha parlato così, in un’intervista alla Bild questa domenica, Ursula von der Leyen. Insomma, in poche parole, la presidente tedesca della Commissione europea invita tutti i cittadini del Vecchio Continente a tenere ancora in stand-by le vacanze. E quello delle ferie È uno dei temi più caldi di questi giorni difficili, diversi e strani a causa della pandemia di coronavirus che sta tenendo in scacco l’Italia, l’Europa ... Leggi su ilgiornale "Si è sostituito anche al Papa". Vittorio Sgarbi a valanga contro Roberto Burioni : "Perché questa è una dittatura"

"Meno morti dell'anno scorso". Ci risiamo - Sgarbi controcorrente vuole riaprire musei e chiese : "Stare all'aperto è più sano"

Vittorio Sgarbi imbarazzante contro Papa Francesco : “Abominevole - un Papa che…” (Di martedì 14 aprile 2020) Alberto Giorgi Il critico d’arte, ospite a Quarta Repubblica di Nicola Porro, all’attacco della presidente della Commissione europea che ha invitato tutti a non prenotare le vacanze estive "Consiglio a tutti di aspettare a prenotare le vacanze estive. Infatti, per i mesi di luglio e agosto, attualmente, nessuno può fare previsioni affidabili su quello che sarà E se si potranno fare le ferie…". Ha parlato così, in un’intervista alla Bild questa domenica,von der. Insomma, in poche parole, la presidente tedesca della Commissione europea invita tutti i cittadini del Vecchio Continente a tenere ancora in stand-by le vacanze. E quello delle ferie; uno dei temi più caldi di questi giorni difficili, diversi e strani a causa della pandemia di coronavirus che sta tenendo in scacco l’Italia, l’Europa ...

MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: Il critico d'arte contro Ursula von der Leyen per il suggerimento di non prenotare vacanze estive: #Sgarbi torna ad es… - AndreaSamanna : RT @Libero_official: Il critico d'arte contro Ursula von der Leyen per il suggerimento di non prenotare vacanze estive: #Sgarbi torna ad es… - EugenioDella : RT @Libero_official: Il critico d'arte contro Ursula von der Leyen per il suggerimento di non prenotare vacanze estive: #Sgarbi torna ad es… - katrinyanuo : RT @Libero_official: Il critico d'arte contro Ursula von der Leyen per il suggerimento di non prenotare vacanze estive: #Sgarbi torna ad es… - GiuliaTamagnin1 : RT @Libero_official: Il critico d'arte contro Ursula von der Leyen per il suggerimento di non prenotare vacanze estive: #Sgarbi torna ad es… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi contro Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi contro Ursula von der Leyen: "Come si permette? Totale depensante" Liberoquotidiano.it Coronavirus, Sgarbi contro la von der Leyen: “E’ una totale depensante”

ROMA – Ospite di Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi attacca, con il suo classico stile, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. A Quarta Repubblica, naturalmente, si parla di ...

Vittorio Sgarbi attacca Ursula von der Leyen: “Come si permette a toglierci le vacanze? Totale depensante”

Parole contro cui si è scagliato Sgarbi: “Come si permette la presidente europea di toglierci la speranza di fare le vacanze? È una totale depensante!”, ha inveito. Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai ...

ROMA – Ospite di Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi attacca, con il suo classico stile, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. A Quarta Repubblica, naturalmente, si parla di ...Parole contro cui si è scagliato Sgarbi: “Come si permette la presidente europea di toglierci la speranza di fare le vacanze? È una totale depensante!”, ha inveito. Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai ...