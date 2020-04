Pechino Express 2020 | la finale stasera su Rai2 | chi vincerà?

(Di martedì 14 aprile 2020)tornasualle 21:20 con la tappadel viaggio per le strade dell'Oriente con le coppie rimaste in gara nel reality.tornasualle 21.20, con ladell'adventure game prodotto dain collaborazione con Banijay Italia, condotto da Costantino della Gherardesca. A contendersi il podio di. Le stagioni dell'Oriente sono rimaste le Collegiali, le Top e i Wedding Planner, che percorreranno gli ultimi 84 km che dividono Suwon dalla capitale sud coreana. Dopo un viaggio lungo 7000 km, dopo aver attraversato tre stagioni (estate, primavera e inverno) e tre affascinanti paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud) le coppie affronteranno così le ultime faticosissime missioni. Solo una, la più tenace, la più ...

Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - PechinoExpress : Il momento più temuto dai viaggiatori, il più atteso dai più sadici fan di #pechinoexpress ???? I SETTE MOSTRI! Stas… - CdGherardesca : I 7 MOSTRI DI PECHINO EXPRESS! Ecco la clip con il momento che aspettavate da ben 8 tappe! La prova più leggendaria… - mypieceofpeeace : Sta sera c’è la finale di Pechino Express, non vedo l’ora dell’interaction tra Enzo e Marco - zazoomblog : Nel finale di Pechino Express 2020 tutti a Seoul i Wedding Planner vinceranno o subiranno la “maledizione” dei Glad… -

Che cosa farà Seoul Mafia a Pechino Express? La finale del docu reality di Rai Due andrà in onda martedì 14 aprile e, per l’appunto, si svolgerà a Seoul, capitalee della Korea del Sud. Non ci è dato ...Bergamasca e anch’essa giovanissima Jennifer Poni ha partecipato anche lei al Collegio 3. Del suo carattere prevale l’impulsività, anche durante Pechino Express 8. Le due giovani durante il loro ...