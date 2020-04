Patrick e Denver svelano scene mai andate in onda al GF VIP: indumenti spariti e scherzi censurati (Di martedì 14 aprile 2020) Ieri sera Patrick Pugliese e Andrea Denver hanno fatto una diretta insieme su Instagram in cui hanno intrattenuto tutti i fan del GF VIP. I due protagonisti hanno ripercorso alcuni dei momenti più salienti della loro esperienza in casa e non hanno potuto fare a meno di fare confessioni inedite. Nel caso specifico, hanno parlato di alcune scene mai mostrate al pubblico dalla produzione del reality show per diversi motivi. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Le confessioni di Patrick e Denver on diretta Instagram A gran richiesta dei follower Patrick e Denver hanno intrattenuto la community di Instagram con una diretta molto interessante incentrata principalmente sul GF VIP. Durante la conversazione si sono soffermati sui numerosi scherzi a cui hanno dato luogo e che tanto hanno divertito il pubblico. Tra questi, però, ce ne sono alcune che non sono mai andati in onda, come ... Leggi su kontrokultura Grande Fratello Vip - Andrea Denver e le toccanti dichiarazioni su Patrick Ray Pugliese : "Il nostro è un bellissimo percorso"

