LucaFilippi5 : @albertoinfelise Temo che nei condomini di una certa dimensione le persone magari escono poco ma si frequentino all'interno del palazzo - Fede_TM8 : Qui nei condomini intorno i bambini si ritrovano in gruppo a giocare e le mamme pure senza mascherina cioè davvero io non ho parole - anto_galli4 : RT @gaebia: Elicotteri e droni a controllare le terrazze dei condomini, mentre i clandestini (non immigrati regolari) spacciano nei parchi… - gaebia : Elicotteri e droni a controllare le terrazze dei condomini, mentre i clandestini (non immigrati regolari) spacciano… - aledeniz : @MAKEFREEUS @RobertoBurioni @PierluigiBattis Mia sorella, architetto, ha lavorato a progetti in tutta Europa, a Gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei condomini Nei condomini assemblee sospese «Servizi a rischio, servono incontri online» L'Eco di Bergamo Nei condomini assemblee sospese «Servizi a rischio, servono incontri online»

A causa dell’epidemia in corso di coronavirus da più di un mese non possono essere convocate le assemblee condominiali. «Un problema da poco» verrebbe da dire. Non è proprio così. Sono decine di ...

Coronavirus a Messina, De Luca: “i messinesi hanno rispettato il patto con il Sindaco e sono rimasti a casa: bravi”

Non sono mancati gli attacchi strumentali di coloro che hanno diffuso immagini di tavolate allestite nei terrazzi condominiali, accusando queste persone di avere fatto assembramenti. Abbiamo ...

A causa dell’epidemia in corso di coronavirus da più di un mese non possono essere convocate le assemblee condominiali. «Un problema da poco» verrebbe da dire. Non è proprio così. Sono decine di ...Non sono mancati gli attacchi strumentali di coloro che hanno diffuso immagini di tavolate allestite nei terrazzi condominiali, accusando queste persone di avere fatto assembramenti. Abbiamo ...