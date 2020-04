Maurizio Mattioli dimagrito | l’annuncio | “Ho perso trenta chili” VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 aprile 2020) Figura tra le più amate nel cinema comico italiano, da ormai un decennio volto fisso di numerose fiction di successo Mediaset,ha evidentemente deciso di dare una svolta importante alla sua condizione di salute. A rimetterci, per così dire, è l’aspetto storico dell’attore, presentatosi in collegamento con Storie Italiane profondamente mutato; il caratterista romano ha infatti annunciato orgoglioso di averben 31 chili in una dieta recente, non certo per vezzo, quanto per problemi legati alla salute. Nel dettaglio, è stato il diabete a spingeread intraprendere il lungo e faticoso percorso per ricalibrare il proprio equilibrio e le proprie abitudini. Parlandone in collegamentocon Eleonora Daniele,ha dunque raccontato il suo percorso mirato al dimagrimento, senza nascondere i problemi che, ...