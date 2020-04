«I Cesaroni» tornano in Tv (in tempi di quarantena) (Di martedì 14 aprile 2020) Di fronte a un intrattenimento sempre più in panne, non ci resta che la nostalgia per il mondo che è stato. E così, dopo le repliche di serie come Baywatch e La famiglia Bradford promosse dei canali di ViacomCBS, è il turno de I Cesaroni, una delle fiction più popolari di Canale 5 che, in occasione della quarantena eccezionale cui l’Italia è chiamata, torna su Mediaset Extra (canale 34 del dtt) da lunedì 13 aprile tutti i giorni alle 18.20. Per affrontare la sosta forzata a casa e le belle giornate primaverili di questo inizio aprile, la tv sfodera l’artiglieria pesante grazie a tutte quelle serie storiche che hanno tenuto incollati milioni di spettatori in un tempo in cui non esistevano né le autocertificazioni né le distanze di sicurezza. I Cesaroni rimandano proprio a quel microcosmo beato, alle gioie e alle arrabbiature di una famiglia allargata nel cuore della Garbatella. Leggi su vanityfair I Cesaroni tornano in TV : da oggi su Mediaset Extra al via le repliche

Licia Dolce Licia torna in tv su Mediaset Extra il 13 aprile

