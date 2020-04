Giulia D’Urso fa uno scherzo a Giulio Raselli | ma qualcosa va storto | “Testa di ca…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 14 aprile 2020) La coppia uscita da Uomini e Donne, formata daD’Urso e, si è resa protagonista di unodavvero esilarante. In questi giorni difficili a causa dell’emergenza sanitaria in Italia, la gente sta provando a trascorrere le giornate in casa e a sdrammatizzare come meglio può. L’ex corteggiatrice del talk show ha pensato bene di organizzare una burla per il suo compagno che, tuttavia, è finita parecchio male. L’ex tronista, infatti, si è infervorato accusando pesantemente la sua donna. Vediamo cosa è successo. LoAlcune ore fa, sul profilo Instagram diD’Urso è apparso il video delloche ha organizzato per. Era notte fonda quandosi è accovacciata per terra al di fuori della porta del bagno dove si trovava il suo uomo. Nel ...