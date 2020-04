Doc – Nelle tue mani | l’attrice di Elisa rivela | “Ho un segreto”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) L’attrice diin Doc –tue, Simona Tabasco,il suo segreto La bellissima e giovanissima attrice napoletana, Simona Tabasco, che nella fiction Doc –tueinterpretaRusso, hato al settimanale TvMia di avere un piccolo segreto. Simona ha detto di avere paura di dimenticare le battute e che per recitare al meglio nei panni diRusso, specializzanda in Medicina, ha un trucco infallibile. Si tratta della musica. Sì, la musica aiuta l’attrice napoletana a concentrarsi. “Per trovare la concentrazione, anche per rendere più fluida la parlantina e per evitare di sbagliare le parole, canto e quando sono particolarmente agitata intono i ritornelli delle mie canzoni preferite” ha confessato Simona Tabasco e ha spiegato anche che di canzoni preferite ne ha davvero tante, ma che da buona napoletana ...