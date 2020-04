Borsa, Piazza Affari in rosso. Spread in risalita (Di mercoledì 15 aprile 2020) Borsa 14 aprile 2020. Spread e Mes hanno fatto perdere a Milano lo 0,3% dopo una buona partenza. MILANO – Borsa 14 aprile 2020. E’ stata una giornata altalenante per i mercati. Le tensioni a livello europeo continuano a sentirsi soprattutto per Piazza Affari che, dopo una buona partenza, ha chiuso in rosso. Una settimana iniziata in salita per Milano che ha ripreso le contrattazioni dopo lo stop per le vacanze pasquali. La giornata dei mercati La partenza di Milano era stata buona anche se nel finale ha ceduto terreno chiudendo in rosso con un -0,36%. Piazza Affari in particolare ha pagato una risalita dello Spread oltre i 200 punti che non ha fatto bene all’indice italiano. Male anche Londra. L’emergenza coronavirus ha portato i mercati inglesi a perdere il -0,82% con un rafforzamento della sterlina. Chi guarda con fiducia al futuro, invece, sono Parigi ... Leggi su newsmondo Borsa - Piazza Affari in positivo. Spread sotto i 200 punti

