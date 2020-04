Non si può tacere: Conte deve rispondere sulle accuse di Bechis (Di lunedì 13 aprile 2020) Ieri era Pasqua, oggi sarà anche Pasquetta, ma non può durare ancora il silenzio sulle terribili accuse di Franco Bechis al premier Conte. È vero il trattamento di favore riservato al presidente del Consiglio sul coronavirus rispetto a tutti gli italiani? Il direttore del Tempo ha tutte le carte in mano che raccontano una verità vergognosa. Mentre il presidente del Consiglio preparava la detenzione domiciliare di tutti i nostri connazionali e i suoi alleati giocavano alla semplice influenza e andavano a caccia di razzisti, a Palazzo Chigi si preparava il bunker a tutela dell’inquilino numero uno. E si ordinavano mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno in quantità industriale. Bechis versus Conte Le date sono importanti. 31 gennaio lo stato d’emergenza. L’8 marzo un decreto di Conte per dichiarare la Lombardia e dodici ... Leggi su secoloditalia “In Lombardia la produzione non si può fermare” : il genio della settimana - intervistato da TPI

L’Iran riparte nonostante il virus - non si può permettere lockdown

Effetti collaterali del Coronavirus. Massoni disperati e senza iscritti. Lo smart working non può sostituire i fraterni abbracci. Per il Gran Maestro Bisi così le logge vanno ko (Di lunedì 13 aprile 2020) Ieri era Pasqua, oggi sarà anche Pasquetta, ma non può durare ancora il silenzioterribilidi Francoal premier. È vero il trattamento di favore riservato al presidente del Consiglio sul coronavirus rispetto a tutti gli italiani? Il direttore del Tempo ha tutte le carte in mano che raccontano una verità vergognosa. Mentre il presidente del Consiglio preparava la detenzione domiciliare di tutti i nostri connazionali e i suoi alleati giocavano alla semplice influenza e andavano a caccia di razzisti, a Palazzo Chigi si preparava il bunker a tutela dell’inquilino numero uno. E si ordinavano mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno in quantità industriale.versusLe date sono importanti. 31 gennaio lo stato d’emergenza. L’8 marzo un decreto diper dichiarare la Lombardia e dodici ...

ShooterHatesYou : Il punto è: non si può andare avanti con una politica modello mercato delle verdure, specie in un periodo così deli… - Mov5Stelle : Nessuno può pensare di fare il furbo sui buoni spesa. A Roma @virginiaraggi ha scoperto che qualcuno ha pensato di… - caritas_milano : L’isola-cimitero di #NewYork, dove i detenuti seppelliscono i poveri #HartIsland è da 150 anni luogo di sepoltura… - ArteViviano : @BelpietroTweet eppure dalla foto sembrava un uomo intelligente...e´vero oggi non ci si puo´fidare di niente.?? - orfeozamboni : RT @intuslegens: #VonderLeyen: gli anziani stiano chiusi fino a dicembre. Ma a che titolo parla, quest'essere? Quale scienza, quale autorit… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it