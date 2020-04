Mentana a Conte | non puoi fare il capo alla Chavez ma ne ha anche per Salvini

TizianaFerrario : Caro Enrico i tuoi spettatori,e io sono tra loro,vogliono vedere tutto quello che dice Conte, non quello che tu rit… - matteosalvinimi : GRAZIE al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua LEZIONE di stil… - LegaSalvini : ????LEZIONE DI MENTANA A CONTE! “Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza s… - Piero_Cevenini : RT @erretti42: che vergognosamente e in modo criminale fanno da grancassa e lo scandalo è Conte che denuncia questo tentativo? Solo una ver… - curinocarlo : RT @giuliaselvaggi2: #Mentana si prende 5 minuti per spiegare che a proposito della conferenza stampa di Conte non ha fatto nessuna censura… -

Mentana Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mentana Conte